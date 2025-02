Al Vomero in azione la “banda dei lampioni” Quattro lampade sparite da altrettanti lampioni in via Alvino

Condividi

203 Visite

“ Al Vomero neppure i lampioni per illuminare le strade pubbliche sembrano più al sicuro. Difatti, dopo che uno di essi che si trovava nell’ambito dell’isola pedonale di via Scarlatti, per l’esattezza nel tratto pedonalizzato di via Merliani, era stato privato della lanterna mentre in sito restava solo la colonna, in questi giorni è stata segnalata la sparizione di ben quattro lanterne da altrettanti lampioni nel tratto pedonale parallelo di via Enrico Alvino “ A segnalare l’accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

“ Si tratta – afferma Capodanno – di lampioni che furono appositamente realizzati per l’isola pedonale di via Scarlatti all’atto della sua nascita nell’anno 1999, lampioni che di recente erano stati adattati, con luci a LED. Di conseguenza i tratti di strada dove si trovano i lampioni privi di lampada, dopo il tramonto piombano nell’oscurità “.

“ Ma i problemi dell’isola pedonale di via Scarlatti non sono solo questi, come denunciano da tempo i residenti – sottolinea Capodanno -. Da fiore all’occhiello dello shopping si è trasformata nell’emblema del degrado che gradualmente si è impadronito del quartiere collinare. A partire dalle aree che la delimitano proprio sia su via Merliani che su via Alvino, di fatto ridotte all’imbocco a parcheggi indiscriminati di motocicli per finire alle tante sconnessioni, avvallamenti e buche che ogni giorno causano rovinose cadute ai malcapitati pedoni “.

“ Nell’isola poi si può trovare di tutto, specialmente nei fine settimana quando si trasforma in una sorta di gran bazar – puntualizza Capodanno -. A partire dai venditori di calzini onnipresenti ai questuanti che sovente si avvalgono anche di bambini in tenera età oltre a gazebo di ogni forma e dimensione a servizio delle numerose attività per la somministrazione di cibi e bevande, sorte come funghi negli ultimi tempi, ma anche banchetti per raccogliere firme o per chiedere contributi. Inoltre sono tornati anche gli ambulanti con i loro lenzuoli stesi sulla carreggiata. Tanti infine i cosiddetti artisti di strada, suonatori di strumenti o cantanti improvvisati, che costringono i residenti a tollerare frastuoni e rumori per ore. La sera poi l’isola diventa territorio privilegiato dei cani accompagnati “.

Sull’attuale stato di degrado e d’abbandono nel quale versano i tratti di strada che fanno parte dell’isola pedonale di via Scarlatti Capodanno chiede l’intervento dell’amministrazione comunale, nell’immediato affinché, dopo aver effettuato le indagini del caso anche per accertarne le cause, vengano ripristinate le lanterne ai lampioni che attualmente ne sono privi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews