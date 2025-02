Piantedosi stoppa i rumors: non sarò candidato alla Regione Campania

Non sarò candidato in Campania e non sono disponibile ad esserlo”. Lo dichiara il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista a Il Tempo, sulle voci di una sua possibile candidatura per il centrodestra alla presidenza della Regione Campania.

I motivi del passo indietro

“In precedenza – spiega Piantedosi – ho avuto difficoltà a dirlo con questa nettezza perché questa domanda viene sempre accompagnata da apprezzamenti nei miei confronti, che respingere al mittente brutalmente mi sembra supponenza. Gli elogi al mio lavoro credo siano il presupposto perché io resti al Ministero dell’Interno. Per due motivi. Primo: la coalizione di centrodestra ha abbondanti soluzioni sul territorio da proporre. Secondo: trovarmi al Viminale, seppure fra mille difficoltà, e iniziare a vedere i risultati positivi di ciò che stiamo facendo è il mio obiettivo principale”.