Le spese pazze della Cgil in Campania

Una Jeep Grand Cherokee (con vetri oscurati), spese fuori controllo e un buco da 200mila euro. Quanto basta per imbarazzare il leader nazionale della Cgil, Maurizio Landini, alle prese con lo scandalo della Slc di Napoli e Campania (il comparto dei lavoratori delle comunicazioni), che lo ha costretto ad azzerare l’intera segreteria, 11 componenti, guidata da anni da Gianluca Daniele, ex consigliere regionale del Pd. Il commissariamento era scattato dopo la scoperta del buco di 200mila euro e la verifica dell’esistenza di Jeep di lusso a carico del sindacato, che svela scenari di privilegio e “casta” all’interno di un’associazione che dovrebbe esclusivamente dedicarsi alla difesa dei diritti dei lavoratori. Maurizio Landini, così come i vertici campani, sono parte lesa, ma il danno d’immagine alla Cgil è enorme…

La Cgil campana e lo scandalo delle spese pazze

La segreteria della Slc Cgil prima ha provato a negare, poi ha scelto le dimissioni in massa; quindi, il 27 gennaio, è arrivato il commissariamento da parte dei vertici nazionali e del leader campano Nicola Ricci, che hanno constatato l’evidenza dell’ammanco e gli sprechi attraverso una ispezione interna. “La condotta della segreteria Slc Napoli non è stata collaborativa, ai limiti dell’ostruzionismo – viene messo a verbale – e omissiva tant’è che non è stata consegnata tutta la documentazione richiesta anticipatamente”, scrive oggi Il Mattino. “Viene poi rilevato come le risorse verso la Slc nazionale sono arbitrariamente fissate all’8 per cento sino al luglio 2022 e al 9 sino al settembre 2022 rispetto alla quota fissata del 10 e risultino prelievi frequenti dal conto per soddisfare esigenze di liquidità oltre ad un ricorso eccessivo ai pagamenti in contanti”. Infine, emerge sempre dal verbale, “l’indennità viene corrisposta al solo segretario generale e non agli altri componenti di segreteria e come le procedure su trasferte e rimborsi siano prive delle autorizzazioni preventive”, racconta ancora il quotidiano napoletano.

Da lì l’ipotesi di un budget fuori controllo, spese pazze, un contratto di acquisto di Jeep super accessoriata con rata da 700 euro al mese, auto a quanto pare in uso dell’ex segretario Gianluca Daniele. Che però smentisce: “I blanci sono in ordine”. A Landini, o alla magistratura, l’ultima parola.