L’ultimo sfregio di Hamas: le bare dei bambini consegnate a Israele chiuse a chiave

L’ultimo sfregio dei terroristi di Hamas a Israele passa per le vittime della guerra. Secondo l’emittente pubblica Kan, le bare che contengono gli ostaggi morti consegnati all’Idf sarebbero chiuse a chiave. Per di più, Hamas non avrebbe consegnato le chiavi per aprirle.

Nel frattempo, l’esercito israeliano starebbe controllando se con i corpi siano stati restituiti anche gli effetti personali appartenenti agli ostaggi. Inoltre, prima di procedere all’apertura dei feretri, con altri mezzi, l’Idf si sarebbe assicurata dell’assenza di trappole esplosive.













