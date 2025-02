Campi Flegrei, la terra non smette di tremare: doppia sequenza sismica dopo 672 scosse

Si è concluso ieri sera lo sciame sismico che per oltre quattro giorni ha interessato i Campi Flegrei, con un bilancio di 672 scosse, alcune delle quali di magnitudo 3.9. L’Osservatorio Vesuviano aveva comunicato la fine della sequenza sismica al Comune di Pozzuoli, che aveva provveduto a informare la cittadinanza.

Tuttavia, poche ore dopo, alle 02:34 di questa notte, la terra ha ripreso a tremare, dando il via a una nuova sequenza sismica. La scossa più forte, di magnitudo 2.3, è stata registrata dai sismografi dell’Ingv e ha avuto epicentro in località Pisciarelli, con ipocentro a due chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito in diverse zone, tra cui Pozzuoli, Bacoli, Quarto e alcuni quartieri di Napoli, generando nuovamente apprensione tra i cittadini.

La nuova sequenza sismica giunge a poche ore dalla conclusione di quella precedente, che aveva visto i residenti dei Campi Flegrei vivere momenti di forte preoccupazione. Nonostante la fine dello sciame sismico, la terra ha continuato a tremare, ricordando a tutti la fragilità del territorio e la necessità di mantenere alta l’attenzione.

Ancora una volta, circa settanta persone hanno preferito non restare nelle proprie abitazioni e hanno trovato rifugio nel centro di accoglienza allestito dal Comune e dalla Protezione civile nel Palatrincone di Monteruscello.