MARANO. Potere al Popolo sulla Commissione d’Accesso: “Al peggio non c’è mai fine, dopo l’immobilismo di Morra stiamo andando verso l’ennesimo commissariamento”

Un incubo che si ripropone per la città di Marano: la Commissione d’accesso ripiomba nelle stanze comunali.

Così come accaduto con Liccardo e Visconti, anche l’Amministrazione Morra è entrata nel mirino della Prefettura che ha inviato una Commissione d’accesso per verificare la sussistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori”.

Da cittadini siamo profondamente preoccupati: un nuovo scioglimento per infiltrazioni camorristiche significherebbe l’ennesimo schiaffo al processo democratico.

Sappiamo bene, dato che l’abbiamo provato sulla nostra pelle, che il commissario prefettizio non è mai un osservatore neutrale, pertanto speriamo, per il bene di tutti noi, che non vengano rilevate motivazioni tali da procedere con il commissariamento.

A buon diritto oggi si esulta per la possibile fine di questa amministrazione che, come altre in passato, non ha guardato agli interessi della nostra comunità; ma, allo stesso tempo, risulta difficile gioire per l’eventuale imporsi della Commissione prefettizia, dal momento che nelle precedenti esperienze è coincisa con uno dei periodi più bui per la città di Marano.

Eliminazione di navette che collegavano periferia con centro città, annullamento della concessione con la ditta della manutenzione dell’illuminazione pubblica, modifica dell’appalto con l’azienda per il ritiro dei rifiuti creando problemi di traffico, nessun intervento sulle strade cittadine (chiuse o dissestate), chiusura totale nel dialogo con cittadini sono solo alcune delle misure adottate dalla triade che per 2 anni si era stabilita a Marano.

La comunità maranese ha bisogno di stabilità e che il processo democratico vada avanti. Potere al Popolo, anche se critico nei confronti dell’operato di chi oggi siede in Consiglio comunale, spera che quanto prima si risolva nel meglio questa situazione affinché possano essere i cittadini a decidere chi dovrà amministrare la città quando saranno chiamati in causa per eleggere il nuovo Governo della città.

Comunicato stampa Potere al Popolo Marano