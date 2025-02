MARANO, LA PANZANA DEL SINDACO SULLE LETTERE ANONIME. IZZO: “PAROLE FARNETICANTI DI MORRA, GLI ACCESSI ISPETTIVI AVVENGONO PER TANTO ALTRO”

126 Visite

Ieri sera durante il consiglio comunale il primo cittadino ha fatto un’ affermazione del tutto gratuita, asserendo di essere tranquillo in merito all’ ispezione giunta al comune ( e questo fa piacere) , per poi continuare che vi erano state 400 lettere anonime inviate in Prefettura affermazione gratuita, senza fondamenta e da teatrino tragicomico.

Le parole hanno un peso nella vita di ognuno di noi ma per un Sindaco sono macigni e in un momento delicato per la vita della città il primo cittadino deve spiegare alla città cosa intendeva con la estemporanea affermazione fatta in consiglio comunale.

Lo deve per rispetto alla commissione di accesso che sta operando una seria verifica sugli gli atti dell’amministrazione, al Prefetto di Napoli e al ministro dell’ interno organi di democrazia partecipativa.

É assurdo voler far credere che una commissione ispettiva venga inviata in seguito a lettere anonime , quando essa sì attiva dopo la relazione degli organi inquirenti.

In questo momento così delicato per la città bisogna usare l’ arma del silenzio da parte delle istituzioni locali e augurare un proficuo lavoro agli organi ispettivi nella consapevolezza che sapranno giungere alla verità in tempo breve.

Non ha senso fare farneticanti affermazioni inaudite e senza fondamenta, oppure dare la croce delle ‘inopportune” scelte politiche se accertate alla stampa libera che ha la sola colpa di essere baluardo di legalità e di vita democratica.

Se si vuole il bene di Marano le istituzioni abbiano rispetto per sé stesse e per le altre istituzioni ivi compresa la informazione che é linfa vitale per la vita democratica.

Michele Izzo consigliere comunale













