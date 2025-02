GIUGLIANO, PIROZZI NON VUOLE FARE LA FINE DI MORRA E MEDITA DIMISSIONI PRIMA DELL’ARRIVO DELLA COMMISSIONE D’ACCESSO AGLI ATTI AL COMUNE

1.364 Visite

Sono ore decisive, raccontano i media giuglianesi, per il futuro politico di Giugliano. Il sindaco Nicola Pirozzi – secondo Teleclubitalia – starebbe valutando l’ipotesi di dimettersi e la decisione potrebbe arrivare tra oggi e domani.

In giornata, secondo i media della terza città della Campania, è prevista una riunione di maggioranza per stabilire il da farsi, anche perché il termine ultimo per consentire il ritorno alle urne in primavera scadrà il 24 febbraio.

La scelta di Pirozzi arriva in un contesto particolarmente complesso. Negli ultimi cinque mesi, infatti, ben quattro inchieste giudiziarie hanno travolto il Comune, gettando ombre anche sulla politica locale. L’indagine più recente ha rivelato presunti intrecci tra politica e camorra.

Tutto vero, ma i media locali non raccontano un altro aspetto, che potrebbe essere dirimente nella scelta di Pirozzi. Il primo cittadino sa benissimo che a breve, forse qualche settimana, a Giugliano potrebbe insediarsi una commissione di accesso agli atti inviata dalla prefettura ed è per questa ragione che vorrebbe giocare eventualmente d’anticipo: evitare uno scioglimento per mafia. Questo passaggio non viene colto o si finge di non coglierlo. Pirozzi insomma non vuole fare la fine di Marano, dove il sindaco Morra – pur avvisato dai media circa l’arrivo di una commissione ispettiva – non ha voluto sentir ragioni ed è rimasto al suo posto, con tutti i rischi che ne conseguono.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews