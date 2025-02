Marano, De Stefano e Santoro rispondono a Potere al Popolo

155 Visite

Non intendiamo minimizzare le gravi problematiche – come la crisi economica che pesa sui cittadini, il silenzio delle istituzioni e le ingiustizie estere – ma proprio per questo riteniamo fondamentale che chi denuncia tali situazioni lo faccia in maniera coerente e responsabile. La nostra critica riguarda il modo in cui certe denunce vengono presentate: l’affissione abusiva di un semplice foglio, pur rappresentando un gesto di protesta, rischia di sminuire il messaggio stesso. Quando chi si proclama paladino della giustizia e della legalità si mostra incapace di rispettare anche le norme basilari di convivenza civile, come quelle che regolano l’affissione dei manifesti, si crea un paradosso che può indebolire la forza della denuncia. Non si tratta di essere puritani o perbenisti, ma di fare in modo che la lotta per il cambiamento sia condotta con coerenza e in maniera esemplare. Se la nostra battaglia è quella di denunciare l’ipocrisia e le ingiustizie, dobbiamo essere capaci di farlo senza cadere in comportamenti che possono essere facilmente strumentalizzati per screditarci. La responsabilità nell’azione pubblica è un valore imprescindibile: rispettare le regole e utilizzare i canali ufficiali non significa rinunciare alla protesta, ma anzi rafforzarla, garantendo che il messaggio venga ascoltato senza distrazioni o polemiche superficiali. In definitiva, credo fermamente che la critica debba andare di pari passo con il rispetto per l’ordine e la legalità. Solo così potremo aspirare a un cambiamento concreto, dimostrando che la giustizia si costruisce anche con la correttezza delle proprie azioni. Spero che questa riflessione possa far luce sul fatto che il nostro impegno per il bene comune non deve scivolare in comportamenti che indeboliscono la nostra credibilità

Consiglieri DE STEFANO SALVATORE, SANTORO FRANCESCO













