Bimba sbranata ad Acerra, il padre indagato per omicidio colposo e omessa custodia e vigilanza del cane

L’uomo ha raccontato agli inquirenti di non essersi accorto di nulla perché anche lui, come la piccola, dormiva in atteso del rientro della moglie che era al lavoro: per fugare ogni dubbio, è stato sottoposto ai test tossicologici. Il giovane ha sostenuto di non aver sentito né il cane, né le urla della bambina addentata al volto ed alla testa dal pitbull tenuto in casa. L’animale era privo di microchip, come ha spiegato lo stesso giovane che l’altra notte, in ospedale, aveva invece raccontato ai medici di un’aggressione da parte di un randagio. Questa versione è stata cambiata poi davanti agli inquirenti, quando tra le lacrime ha ammesso che Giulia era stata aggredita dal suo pitbull. L’altro cane tenuto in casa, invece, un meticcio di piccola taglia, era regolarmente registrato.