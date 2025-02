Giugliano, politica e clan. Scarcerati l’ex sindaco Poziello e gli ex consiglieri Guarino e Liccardo: restano indagati a piede libero

384 Visite

Sono stati scarcerati gli ex consiglieri Andrea Guarino, Paolo Liccardo e l’ex sindaco Antonio Poziello. I tre erano stati arrestati dopo l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte della Dda di Napoli a seguito di un’inchiesta che aveva disvelato la presunta esistenza di fenomeni di connivenza tra la politica giuglianese e la camorra locale.

Il Tribunale del Riesame, pronunciandosi sul ricorso promosso dai legali degli interessati, ha annullato la misura cautelare, accogliendo le e disponendo l’immediata scarcerazione.

Al momento i tre politici sono indagati a piede libero, in quanto per il riesame non sussistono i presupposti per la custodia in carcere.

Andrea Guarino e Paolo Liccardo sono stati difesi dall’avvocato Michele Giametta, mentre Antonio Poziello ha avuto come legale l’avvocato Paolo De Angelis.













