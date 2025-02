MARANO, TIROCINI FORMATIVI RETRIBUITI. LE SORELLE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE PRESENTANO DOMANDA: LA QUESTIONE OPPORTUNITA’ NON E’ COMPRESA DA NESSUNO

787 Visite

Dopo lo scandalo dei box confiscati alla criminalità organizzata e affidati provvisoriamente alla moglie del consigliere Nunzio Rusciano, ecco che è il turno dei tirocini di inclusione sociale retribuiti. Il bando è stato pubblicato qualche settimana fa dal Comune di Marano, capofila dell’Ambito sociale n.15. E’ iniziato anche in questo caso il valzer delle domande presentate da due sorelle di un consigliere comunale. La notizia è di oggi e ci giungono numerose conferme. L’indennità mensile prevista per coloro che saranno individuati dall’Ente, quali beneficiari, è pari ad € 500,00. La durata del tirocinio oscilla tra 6 e 12 mesi. In questo caso non siamo dinanzi ad un’iniziativa illegittima ma si tratta ancora una volta di una scelta politicamente non opportuna.













