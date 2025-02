Marano, Di Fenza (Azione) sul comunicato del duo Montella e De Magistris: “Fuga in avanti, la riflessione invece va fatta”

578 Visite

Apprendo con non poco stupore del comunicato stampa diramato, nella giornata di oggi, dal coordinatore cittadino Italo Montella e dal consigliere comunale Mario De Magistris. Come consigliere regionale, e dunque massimo esponente del territorio del partito che mi onoro di rappresentare, tengo a precisare che si tratta di un’iniziativa non concordata con il sottoscritto e frutto, dunque, di una fuga in avanti dei due esponenti politici. Come massimo rappresentante di Azione sul territorio, mi preme fare due considerazioni. La prima. Tutti auspichiamo che la commissione d’accesso agli atti, insediatasi presso il Comune di Marano, svolga al meglio e con la massima serenità il proprio lavoro; la seconda. Pur speranzosi in un esito positivo delle attività ispettive, non possiamo tuttavia nascondere la testa sotto la sabbia e far finta che tutto proceda normalmente. L’invio di una commissione di indagine è un fatto serissimo e da non sottovalutare in alcun modo.

Invito pertanto tutti, sindaco in primis, a fare una riflessione sull’opportunità di proseguire nella sua azione amministrativa. Marano rischia grossissimo: il quinto scioglimento sarebbe una iattura per tutto il territorio. Gli uomini e le donne di buona volontà riflettano, al di là degli steccati ideologici o dei piccoli interessi personali. E’ in ballo il futuro di un territorio già devastato da incuria, abbandono e anni di cattiva politica.

Consigliere regionale Pasquale Di Fenza













