GDF NAPOLI: SCIPPA LA BORSA A UNA RAGAZZA IN PIAZZA BOVIO. ARRESTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA

Nella notte di San Valentino, militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato uno scippatore di 31 anni, residente a Pozzuoli.

In particolare, l’uomo, in una traversa di Piazza Bovio, ha derubato una borsa, contenente soldi e documenti, a una ragazza che usciva da un locale, in compagnia del fidanzato. Rincorso e raggiunto dai due giovani, il soggetto è stato bloccato da una pattuglia dei “Baschi Verdi” nei paraggi, allertata da alcuni passanti, e tratto in arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’esito del giudizio direttissimo, l’autore del furto, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari presso l’indirizzo di residenza.













