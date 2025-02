MARANO, QUALIANO, NAPOLI: ALTRE 4 AZIENDE INTERDETTE PER MAFIA

364 Visite

Nel solco dell’attività di prevenzione antimafia, svolta dalla Prefettura, con il supporto delle forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende nota l’adozione di 4 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori della ristorazione e del commercio dei prodotti non alimentari, con sede nei comuni di Marano, Qualiano e Napoli. L’azione mirata messa in campo presso la Prefettura “sta contribuendo in maniera significativa a scongiurare il rischio di infiltrazioni camorristiche nel mercato, contrastando la contaminazione dell’ “economia legale” da parte delle consorterie criminali radicate sul territorio, salvaguardando l’ordine pubblico economico, tutelando la libera concorrenza fra le imprese e assicurando il buon andamento della Pubblica Amministrazione”, come è riferito in una nota.













