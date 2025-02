Germania, auto sulla folla a Monaco: morti e decine di feriti, fermato un 24enne afghano

313 Visite

Un‘auto è piombata su un gruppo di persone nella città di Monaco, in Germania: secondo la polizia 28 persone sono rimaste ferite, due in modo grave. La polizia ha subito fermato un richiedente asilo afghano di 24 anni che era alla guida del veicolo, una Mini Cooper. Secondo il presidente della Baviera Markus Soeder “si è trattato presumibilmente di un attentato”. Il sindaco, Dieter Reiter, ha detto che risultano coinvolti anche dei bambini. La vettura ha travolto i partecipanti a una manifestazione organizzata dal sindacato “Verdi”, a pochi giorni dal voto. In città è in programma la Conferenza sulla Sicurezza, per la quale sono attesi il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews