Marano, commissione d’accesso al Comune. Izzo: “Trionfi la verità, si faccia chiarezza su tutto”

L’arrivo della Commissione di accesso agli atti inviata dal ministero dell’ interno su proposta del Prefetto di Napoli dopo relazione degli organismi inquirenti é garanzia per la vita amministrativa della nostra città.

In un momento così delicato della vita della nostra cittadina bisogna solo augurare ai componenti della commissione un buon lavoro, nella certezza che sapranno operare chirurgicamente per il trionfo della verità.

Contestualmente ancora una volta si invitano tutti coloro che hanno una vita borderline con ambienti chiacchierati della città a tenersi lontani dalla vita amministrativa della città per il bene comune, altresì si invitano coloro che sono menzionati nei passati decreti di scioglimento a fare un passo indietro nella vita politica della nostra città, questo il percorso virtuoso per riportare trasparenza e discontinuità politica nella nostra comunità che negli anni passati ha visto l’ ente comunale per ben 4 volte sciolto, affinché questo non si verifichi più,lo deve ai nostri cittadini che non meriterebbero un ulteriore nefasto scioglimento.

Come pure bisognerebbe approvare con urgenza il PUC (piano urbanistico comunale)che con le norme di salvaguardia azzererebbe il vecchio piano regolatore, mettendo fine alle lottizzazione del passato che con il sistema dello spacchettamento in zolla potrebbero ritornare in auge, divorando ancora il nostro martoriato territorio con decine e centinaia di abitazioni e la mancanza di infrastrutture e sottoservizi.

Certi che la commissione di accesso in tempi brevi saprà dare risposte chiare alla cittadinanza auguriamo a tutti i suoi componenti un buon e proficuo lavoro.

Michele Izzo consigliere comunale













