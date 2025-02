CLAMOROSO MARANO: LE TELECAMERE DELLA TERRA DEI FUOCHI INSTALLATE OLTRE UN ANNO FA (E MAI UTILIZZATE) SONO GIA’ IN MANUTENZIONE. IL MOTIVO? DEVONO ANCORA APPROVARE IL REGOLAMENTO DI UTILIZZO

768 Visite

No, non è uno scherzo: nel comune, dove da qualche ora si è insediata una commissione di accesso agli atti, che dovrà stabilire se ci sono state o ci sono ingerenze, dirette e indirette, della criminalità organizzata, da circa un anno e mezzo, ma forse anche di più, le telecamere arrivate con i fondi Terra dei fuochi non sono state mai attivate. Sono installate, ma non attivate. Una trentina di telecamere, posizionate in punti strategici, come San Rocco e Foragnano, non ancora attive e già in manutenzione poiché, dopo un anno e passa, necessitano di una sorta di revisione.

Secondo gli addetti ai lavori, allo stato manca ancora il regolamento di utilizzo delle stesse e mancherebbe, inoltre, un altro passaggio tecnico-burocratico. La vicenda, dopo un estenuante rimpallo di responsabilità, è stata presa in carico dalla polizia municipale.

Cosa sono le telecamere per la lettura delle targhe? Sono dispositivi in grado di identificare ed estrapolare il numero di targa di vetture in transito, sfruttando tecnologie avanzate di OCR (Optical Character Recognition), un algoritmo in grado di leggere tutto ciò che viene identificato come numero o come lettera.













