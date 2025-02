Villaricca, dissequestrata via Palermo: le famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni

579 Visite

Strada dissequestrata dall’autorità giudiziaria, i residenti – trenta famiglie – di via Palermo potranno rientrare nelle loro abitazioni, dopo oltre due anni e mezzo di peripezie.

La vicenda è stata raccontata in passato, prima con il crollo, poi con le proteste dei residenti e, infine, con i provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria che, un annetto fa, ha notificato cinque avvisi di garanzia ad imprenditori e pubblici funzionari, per i lavori – non eseguiti a regola d’arte – di rifacimento dell’arteria collassata.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza: “E’ la fine di un incubo per tante famiglie – spiega – Come consigliere regionale non mi sono battuto con chiacchiere di facciata: grazie al mio impegno, sono arrivati fondi per il rifacimento e messa in sicurezza della strada”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews