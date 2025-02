Napoli City Half Marathon, torna la mezza maratona: sabato 22 ospite d’eccezione Boris Becker

59 Visite

COMUNICATO STAMPA

Napoli si prepara ad accogliere la nuova edizione della City Half Marathon, che si terrà domenica 23 febbraio prossimo. Alla presentazione, che si è tenuta oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, l’assessora al Turismo, Teresa Armato, e il presidente della Napoli Running, Carlo Capalbo.

La gara si svolgerà su un percorso di 21 chilometri e 97 metri, con partenza e arrivo in viale Kennedy. Questo evento rappresenta un punto di riferimento per il running nazionale e internazionale, vantando il primato dei record italiani sia maschile che femminile. Lo scorso anno, infatti, Sofiia Yaremchuk ha fermato il cronometro a 1h08’27”, stabilendo il nuovo primato nazionale femminile, mentre nel 2022 Yemaneberhan Crippa aveva stabilito quello maschile, tuttora imbattuto, con 59’26”. L’edizione 2024 è stata, nel complesso, particolarmente veloce: il 30% dei 4.600 partecipanti giunti al traguardo ha registrato un nuovo personal best.

Ma la Napoli City Half Marathon non è solo la gara ideale in cui professionisti e runner amatoriali possono migliorare il proprio personale, è anche un’occasione unica per correre immersi in uno scenario mozzafiato. Infatti, il percorso, che si snoda attraverso i luoghi più iconici della città, da viale Kennedy al Lungomare di via Caracciolo, fino a piazza Municipio, offre un’esperienza che è al tempo stesso sportiva, turistica e culturale. I partecipanti correranno tra bellezze artistiche e storiche, immersi in un’atmosfera che solo Napoli sa offrire.

L’obiettivo della manifestazione è ambizioso: consolidare il ruolo che la City Half Marathon occupa nel panorama continentale della mezza maratona e avviarsi a grandi passi verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Sono quasi 6mila gli atleti già iscritti, ma l’onda sembra andare nella direzione dei 7mila partecipanti, il 60% dei quali provenienti dall’estero, in rappresentanza di più di 50 nazioni: su tutte, fino ad ora, Repubblica Ceca (481 iscritti), Francia (357), Gran Bretagna (238), Polonia (235); un centinaio di atleti proviene dagli Stati Uniti, altri da ancora più lontano, come Giappone e Brasile.

Per accogliere nel migliore dei modi atleti e accompagnatori, il Comune ha previsto un servizio per i turisti che andrà ad integrare i quattro infopoint sempre attivi tutti i giorni, dalle 10 alle 19, in piazza del Gesù, via Cesario Console (angolo piazza del Plebiscito), via Morghen e stazione marittima.

In parallelo con la gara competitiva, si svolgeranno iniziative per la solidarietà e l’inclusione. Si parte sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo che si svolge su un percorso da circa 2 chilometri. Ci sarà anche un partecipante d’eccezione: Boris Becker, ex numero 1 del tennis mondiale che, prima della passeggiata, si ritaglierà anche un momento per parlare con i giovani e le famiglie presenti. Napoli Running sostiene, attraverso il suo progetto Charity per la Family Run&Friends, i progetti a favore dell’ospedale pediatrico di Santobono. Domenica, poi, si svolgerà anche un’altra prova non competitiva, la Staffetta Charity Program, cui si partecipa a coppia. Il primo frazionista percorrerà 10 chilometri, il secondo i restanti 11,097. Il programma della staffetta va, però, oltre la gara e punta dritto al tema dell’attenzione verso i più deboli, coinvolgendo tutti i runner nella corsa alla solidarietà grazie all’adesione delle organizzazioni no profit.

Un’altra novità importante dell’edizione 2025 è l’impegno verso la sostenibilità ambientale: nei punti ristoro lungo il percorso della mezza maratona ci saranno bicchieri biodegradabili e riciclabili in luogo di quelli di plastica monouso.

Per informazioni e iscrizioni: www.napolicityhalfmarathon.com

“Questo appuntamento ha, ormai, una dimensione internazionale, con atleti che vengono da tutte le zone d’Italia e da tanti Paesi esteri – ha evidenziato il sindaco Manfredi –. È un evento che nel tempo si è consolidato, entrando nel calendario delle grandi manifestazioni sportive. Siamo orgogliosi della Napoli che si offrirà ai tanti sportivi che vorranno correre nelle bellezze della nostra città”.

“La City Half Marathon – ha commentato l’assessora Ferrante – è un po’ il fiore all’occhiello, insieme alla maratona di 42 chilometri. Attendiamo circa settemila iscritti e quest’anno sarà anche un’esercitazione, una prova generale in vista del 2026 quando Napoli sarà Capitale Europea dello Sport e avremo ancora più atleti e più iniziative a livello nazionale e internazionale. In vista di questo appuntamento abbiamo investito un milione di euro per ripristinare in ogni Municipalità almeno una struttura sportiva, in modo da dare l’opportunità ai ragazzi di tutta la città di partecipare a quella che sarà una grande festa”.

“I grandi eventi sportivi come questo sono dei potenti attrattori turistici e nei giorni della maratona siamo pronti ad accogliere i tantissimi che accorreranno a Napoli con i nostri tutor, a piedi e a bordo di una minicar elettrica, che forniranno tutta l’assistenza e l’orientamento possibili per la visita alla nostra bella città”, ha spiegato l’assessora Armato.

“Abbiamo lavorato tanto per costruire un evento che possa soddisfare gli sportivi che vengono da tutte le parti del mondo – ha sottolineato il presidente del Comitato organizzatore Napoli Running, Carlo Capalbo –. Vogliamo confermare i nostri record sia al maschile che al femminile e pensiamo di avere gli atleti adatti per farlo. Questi eventi hanno sempre un aspetto competitivo ed uno non competitivo, come la Family Run e le attività di beneficenza. Saranno tre giorni di gioia, di soddisfazioni e di successo per la nostra città”.













