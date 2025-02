Bicchiere mezzo vuoto: il Napoli non difende il vantaggio. Con la Roma termina 1-1

115 Visite

Termina in pareggio (1-1) la sfida tra Roma e Napoli all’Olimpico.

A passare in vantaggio sono gli azzurri che, al 29′ del primo tempo, vanno in goal con un pallonetto dell’ex Spinazzola che supera Svilar. La Roma prova ad imbastire una manovra pericolosa in fase offensiva ma senza successo: si va negli spogliatoi col Napoli in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, il Napoli sfiora il raddoppio in due occasioni con McTominay e Lukaku; i giallorossi ci provano con Paredes che su punizione colpisce il palo.

Ranieri decide di gettare nella mischia anche Dybala e Dovbyk, così da far partire l’assalto alla porta azzurra, anche questa sera difesa da un Meret in vero e proprio stato di grazia.

La Roma ci prova in tutti i modi ma il Napoli erge un vero e proprio fortino davanti al portiere friulano fino a quando, Al 93′, Angelino raccoglie un cross in area ed al volo con un diagonale preciso trova la rete del pareggio.

Dopo una manciata di minuti, il fischio finale.

Napoli ancora al comando della classifica a 54 punti ed a sole 3 lunghezze dall’Inter bloccata a San Siro nel derby dopo aver trovato, così come accaduto all’Olimpico, la rete dell’1-1 nei minuti finali













