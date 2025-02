3.874 Visite

Un litigio tra ex fidanzati ha richiamato l’attenzione dei carabinieri della compagnia di Marano. I fatti si sono verificati a San Rocco, nei pressi del panificio Panimer. Sul posto due auto dei militari dell’Arma di via Nuvoletta. Con i due c’era anche un minore, un bimbo di appena 5 anni. La lite non ha avuto strascichi.













Commenti

