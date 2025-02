Ponticelli: un ordigno da mezzo chilo in garage. Carabinieri arrestano 20enne

175 Visite

Un importante arresto per detenzione illegale di esplosivi è stato effettuato questa notte a Ponticelli dai carabinieri della Tenenza di Cercola.

I militari hanno effettuato una perquisizione in un garage di via Franciosa, un’aria ad alta intensità abitativa e inserita all’interno di un contesto di residenza popolare.

Il box era in uso al già noto alle forze dell’ordine Ferdinando De Luca, 22enne del posto.

I carabinieri hanno trovato un ordigno esplosivo artigianale da 500 grammi e una confezione con all’interno 9 razzi di libera vendita

L’intervento necessario del nucleo artificieri del comando provinciale carabinieri di Napoli ha attestato l’elevata pericolosità dell’esplosivo rinvenuto. Il giovane è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio.

