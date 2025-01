Quarto, sgomberato alloggio ex custode scuola Mario Napoli

Si sono concluse poco fa le attività di consegna, da parte dell’ex custode sgomberata, dei locali dell’alloggio di servizio e del locale deposito da oltre 1200 metri quadri della scuola Mario Napoli di via Santa Maria. Personale della Polizia Municipale coordinata sul posto dal comandante Ludovico Di Maio insieme al Responsabile Settore Patrimonio-Beni confiscati hanno proceduto allo sgombero. “Continua l’incessante attività di ripristino della legalità e di tutela del patrimonio pubblico – dice il sindaco Antonio Sabino – Abbiamo concluso il nono sgombero di ex custodi e recuperato un’area di oltre mille metri quadrati per deposito comunale. Ora resta da sgomberare l’alloggio ex custode della scuola Azzurra in via Primo Maggio”.