Marano, tragedia sfiorata nel Pip. Izzo: “Ricordate quando il sindaco ipotizzò lo spostamento in quell’area degli alunni di San Rocco?”

La tragedia sfiorata nell’area PIP, come riporta Terranostranews, dove un automezzo della nettezza urbana nel trasbordo dei rifiuti da camion piccoli a quelli più grandi (poi l’assessore all’igiene ci dirà se è l’ operazione di trasbordo in posti non sicuri è consentita), all’ improvviso è partito senza guidatore, schiantandosi contro 4 autovettura e finendo la corsa contro gli alberi.

Ebbene, vi ricordate che il Sindaco, durante le convulse trattative per il rinnovo del canone di locazione della scuola di S Rocco dichiarò che se il rinnovo del contratto con i d’Ambra non andava in porto aveva l’ opzione B e cioè allocare la scuola momentaneamente in capannoni di proprietà del comune nella zona PIP. Scevri da ogni condizionamento e solo per la tutela degli alunni, facemmo notare che la scelta era sbagliata perché pericolosa per la tutela degli alunni per il transito di grossi automezzi.

Dopo la sfiorata tragedia vorrei esternare una umile riflessione: “che gran bene il primo cittadino voleva ai nostri ragazzi”.

Michele Izzo consigliere comunale

Aggiungiamo, come redazione, che l’area in cui si sono verificati i fatti – da quanto ne sappiamo – è ancora formalmente sotto sequestro. Anche questo aspetto sarebbe da verificare.

La Redazione Terranostranews













