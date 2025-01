Roccaraso, boom di turisti napoletani: ieri oltre 10mila persone

312 Visite

Boom di turisti: presa d’assalto Roccaraso (L’Aquila) ieri, domenica 26 gennaio. Si parla di oltre 10mila persone e circa 220 bus turistici, provenienti per lo più da Napoli e dintorni. Paralizzata per ore la strada statale 17, nei pressi dei comprensori sciistici dell’Alto Sangro. Traffico in tilt fino a sera, per il controesodo, con file chilometriche e automobilisti stremati in strada, per un deflusso reso particolarmente complicato dal grande numero di veicoli coinvolti.













