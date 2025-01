“Hai provato più abiti che sentimenti”. Quel messaggio nella vecchia canzone di Fedez

184 Visite

Fedez continua a pubblicare storie che sembrano più che altro messaggi per la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Il rapper ha pubblicato nelle ultime ore una storia che riprende una vecchia canzone cantata nel 2015 con Noemi, “L’amore eternit”. L’incontro con l’influencer sarebbe avvenuto solo un anno dopo eppure, oggi, Fedez ha sentito l’esigenza di condividerla e di pubblicarne un estratto significativo, forse il più simbolico di quella canzone. “ Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci “, cantava il rapper nel 2015.













