SEQUESTRATE NEL NOLANO 2 PISTOLE A SALVE E NUMEROSE CARTUCCE. DENUNCIATO IL 19ENNE DETENTORE

138 Visite

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, a

Nola, 2 pistole a salve e diverse cartucce, denunciando il detentore per porto abusivo di armi.

In particolare, i finanzieri, nell’ambito di un’attività di controllo economico del territorio nei pressi di una strada

statale, in orario notturno, insospettiti da un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta, hanno intimato l’alt

al conducente, un 19enne del luogo.

La successiva ispezione del mezzo e la conseguente perquisizione domiciliare hanno permesso di rinvenire 2

pistole a salve, identiche per aspetto, peso e dimensioni ai modelli Glock e Revolver calibro 9, con caricatore

rifornito, nonché ulteriori 70 cartucce.

Entrambe le armi, inoltre, erano prive del tappo rosso occlusivo della canna, inamovibile come previsto dalla

legge, oltre che portate al seguito del detentore, senza giustificato motivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews