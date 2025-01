MARANO, CITTA’ SPORCHISSIMA E DEGRADO OVUNQUE. L’IRA DI TANTI CITTADINI. “SI INTERVENGA E SI APPLICHINO SANZIONI E PENALI”

249 Visite

Gentile direttore, come cittadini di Marano che pagano regolarmente la Tari vogliamo manifestare il nostro completo disaccordo circa l’aumento del canone mensile a più di 500.000 euro alla Green Line per la raccolta rifiuti nella nostra città. Ma stiamo scherzando? A nostro avviso, pur considerando il gran numero di incivili che inzozzano il territorio, questa società dovrebbe essere sanzionata per il servizio offerto, ma noi le diamo un premio. Questa ditta viene pagata con i nostri soldi per vedere poi intorno a noi una città sporchissima e degrado ovunque. Il servizio di raccolta e spazzamento, al netto degli incivili, è a nostro avviso pessimo. L assessore all’ambiente dovrebbe quindi darci una risposta, visto che siamo noi cittadini che poi li paghiamo. Grazie.

Raffaele (Marano)













