A Monterusciello una panchina rossa per Angela Gioiello

127 Visite

Il Comune di Pozzuoli è lieto di annunciare l’inaugurazione di una Panchina Rossa in onore di Angela Gioiello, vittima di violenza di genere. L’evento si svolgerà il 28 gennaio alle ore 10.00 in piazza Minopoli a Monterusciello.

La Panchina Rossa rappresenta un simbolo di memoria e consapevolezza, un modo per ricordare Angela e per sensibilizzare la comunità sulla problematica della violenza contro le donne.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Luigi Manzoni e le assessore alle Politiche sociali Fabiana Riccobene e all’ambiente Anna Attore, promotrici dell’iniziativa.

Tante sono le azioni da implementare per sconfiggere questo grave problema, che ha assunto negli anni una dimensione preoccupante, ma è imprescindibile la sinergia tra tutte le istituzioni e gli enti che a vario titolo lavorano per affrontarlo. Questo evento non sarà solo un tributo alla memoria di Angela, ma un appello a tutti per non rimanere in silenzio e per denunciare ogni forma di violenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews