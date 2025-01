Pallanuoto, il Posillipo inizia il girone di ritorno: trasferta ostica contro la Florentia

94 Visite

COMUNICATO STAMPA CN POSILLIPO

Prima gara del girone di ritorno per il C.N.Posillipo che affronta domani, nel match valevole per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A1, la Rari Nantes Florentia.

La gara si disputerà alla Piscina Nannini di Firenze, con inizio fissato alle ore 18,00.

Il Posillipo, dopo il pareggio nell’ultima gara con l’Ortigia e la qualificazione ottenuta alle Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno alla Scandone dal 14 al 16 marzo 2025, affronta una trasferta insidiosa contro una delle rivelazioni di questo campionato. La Florentia infatti, circolo storico della Pallanuoto Italiana, neo-promossa in Serie A1, ha disputato un ottimo girone di andata, chiudendo al nono posto a 14 punti. La squadra toscana è reduce dalla sconfitta di Trieste, mentre nell’ultima gara disputata in casa ha vinto per 16-10 contro la Nuoto Catania.

Nella partita d’andata, disputata alla Scandone lo scorso 12 ottobre, pareggio tra le due squadre, 8-8 con la rimonta del Posillipo nell’ultimo tempo ed il gol decisivo di Zeno Bertoli.

Arbitreranno l’incontro Mirko Schiavo e Fabio Brasiliano , delegato Fin sarà Luca Bianco.

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sul canale della Fin Waterpolo Channel e sui Social della Rari Nantes Florentia. La partita sarà poi trasmessa tu TV Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre.

Dichiarazione Pino Porzio, Allenatore C.N.Posillipo: “Da questo momento in poi ogni partita deve essere affrontata come una finale, partendo dalla sfida di domani, su di un campo mai facile come quello di Firenze. Noi abbiamo recuperato Aiello, uno dei nostri centroboa mentre Serino è ancora out ma ci sarà tempo per recuperare. Andiamo a Firenze, dunque, per vincere, dobbiamo costruire la nostra gara su una solida difesa, evitando alcuni errori commessi nella gara contro L’Ortigia. In attacco abbiamo un buon potenziale che dovremo sfruttare al massimo contro la loro difesa ad M. ed anche in fase di controfuga. Non sarà una partita semplice.”

