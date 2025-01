Agricoltura, record per l’Italia: prima nell’Ue per valore aggiunto

91 Visite

Nel 2024 l’Italia è stata prima nell’Ue a 27 per valore aggiunto agricolo. A certificarlo è stata l’Istat, registrando quello che una nota del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha definito un «traguardo storico». «Con un incremento del +9,0% nel valore aggiunto complessivo, pari a 42,4 miliardi di euro, rispetto al 2023, l’agricoltura italiana torna a crescere, superando economie agricole come quelle di Francia e Germania e consolidando il suo ruolo di eccellenza in Europa», sottolinea il Masaf. Dai dati emerge inoltre una crescita del 12,5% del reddito degli agricoltori, salutata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con «particolare orgoglio».

Meloni: «Grande soddisfazione, la strada intrapresa è quella giusta»

«Accolgo con grande soddisfazione i dati diffusi oggi dall’Istat sulla crescita dell’agricoltura italiana nel 2024», ha commentato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «L’Italia – ha spiegato – si attesta come la Nazione tra i 27 Paesi della Ue con il più alto valore aggiunto agricolo. È un primato storico che ci rende particolarmente orgogliosi e che è frutto del lavoro, della dedizione e della determinazione delle imprese e dei lavoratori del comparto. E siamo altrettanto fieri di aver sempre fatto la nostra parte per raggiungere quest’obiettivo». «Il governo, fin dal suo insediamento, ha rimesso al centro l’agricoltura, ha dedicato stanziamenti record e adottato politiche di sistema per promuovere e rilanciare il settore agroalimentare italiano e le nostre eccellenze. La strada intrapresa – ha concluso il premier – è quella giusta, e continueremo a lavorare in questa direzione».













