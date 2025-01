Marano, giornata nera sul fronte dei furti nelle case: tre raid in tre punti del territorio

307 Visite

Giornata nera, quella di ieri, sul fronte furti nelle abitazioni. Ben tre sono stati denunciati ai carabinieri della locale compagnia. Furti consumati in tre diversi punti del territorio. Negli ultimi trimestre, rispetto al trimestre dell’anno precedente, i furti nelle case sono aumentati considerevolmente, ma non ditelo, per favore, al prefetto di Napoli. I militari ce la mettono tutta, ma la mancanza di un sistema di videosorveglianza comunale rende il compito a dir poco arduo.













