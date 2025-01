Rimosso un tumore al rene di 1,5 kg a una bimba di 8 anni

Prima dell’intervento la piccola è stata sottoposta a sei cicli di chemio terapia, eseguiti dal team di oncologi, guidati dal professor Franco Locatelli, per ridurre la massa tumorale e facilitare l’operazione. La fase preparatoria pre-chirurgica si è avvalsa di tecniche all’avanguardia di diagnostica per immagini, come l’elaborazione 3D del tumore da asportare realizzata dall’unità di Imaging avanzato cardiotoracovascolare e fetale. Dopo una breve degenza in terapia intensiva, la bambina sta proseguendo bene la convalescenza, con le cure necessarie per un recupero ottimale. Ha festeggiato il suo ottavo compleanno in reparto con la famiglia e con i medici che la stanno curando. Per lei ci saranno ora sedute di radioterapia addominale e ulteriori cicli di chemioterapia.