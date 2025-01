Protocollo d’intesa tra Università Vanvitelli e giovani commercialisti  

112 Visite

È stato siglato un protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e le Unioni dei giovani dottori commercialisti di Caserta e Napoli Nord al fine di sensibilizzare gli studenti universitari alla professione di dottore commercialista.

Un progetto che nasce dalla necessità di affrontare concretamente il tema del ricambio generazionale all’interno della categoria professionale, con l’obiettivo di abbattere quello stereotipo negativo della figura del dottore commercialista che ha reso negli ultimi anni la professione sempre meno attrattiva, nonché contribuire alla valorizzazione delle nuove opportunità professionali.

Le Parti, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, collaboreranno per la realizzazione di studi e ricerche di natura quali-quantitativa in merito ai temi dell’innovazione nel mondo del lavoro, della figura professionale del dottore commercialista, della sostenibilità e della competitività del sistema imprenditoriale italiano.

Il protocollo è stato siglato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” da Maria Antonia Ciocia (direttore del Dipartimento), Concetta di Gennaro (presidente Ugdcec Caserta) e Giancarlo Falco (presidente Napoli Nord).

“ll Dipartimento di Economia accoglie con grande favore la proposta di collaborazione di studi e ricerca con l’Ugdcec di Caserta e Napoli Nord in merito ai temi dell’innovazione nel mondo del lavoro – ha sottolineato la professoressa Ciocia – e intende valorizzare la figura professionale del dottore commercialista qualificandola in senso innovativo rispetto alle tradizionali competenze presenti nell’immaginario studentesco”.

Un importante risultato per le Unioni dei giovani commercialisti.

“Questo protocollo d’intesa – ha evidenziato Concetta di Gennaro – segna l’inizio di un percorso, accolto con grande entusiasmo da entrambe le parti, che indirizzi le nuove generazioni alle sfide del mercato del lavoro e alla valorizzazione della figura del dottore commercialista. Un sentito ringraziamento al Dipartimento di Economia della Vanvitelli, al direttore Ciocia, per aver accolto sin da subito la nostra proposta, offrendo l’opportunità di favorire la sinergia tra il mondo accademico e professionale, favorendo nuove opportunità di crescita e formazione per i giovani”

Secondo Giancarlo Falco “il protocollo rappresenta l’avvio di un percorso di assoluta importanza, in quanto la crisi della vocazione della professione del dottore commercialista può essere superata solo se riusciamo a far capire alle nuove generazioni le diverse opportunità offerte oggi dall’attività professionale, molto diverse rispetto al passato. Ringraziamo il Dipartimento di Economia dell’Ateneo per l’opportunità di crescita e confronto”.

La prima occasione di confronto tra gli studenti ed i giovani commercialisti ci sarà il prossimo 12 marzo nell’Aula Magna dell’Università Vanvitelli a Capua per la seconda edizione del progetto “Obiettivo Uni.Co”.

