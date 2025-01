NAPOLI. RIFIUTI, POTENZIATA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: AL VIA DAL 27 GENNAIO CAMPANE A SANTA LUCIA, VIA TASSO, PARCO MARGHERITA E VIA CHIATAMONE

101 Visite

Il Comune di Napoli continua l’opera di potenziamento della raccolta differenziata sul territorio, nei vari quartieri. A partire dal 27 gennaio, sarà attivata in alcune strade nel cuore della Municipalità 1, coinvolgendo aree significative come via Chiatamone, via del Parco Margherita (dopo la rimozione del cantiere), via Tasso, via Santa Lucia e via Orsini.

Il servizio sarà garantito tramite contenitori a campana da 2250 litri, appositamente posizionati per facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati. Inoltre, per sensibilizzare i cittadini e promuovere unacorretta gestione dei rifiuti, saranno attivati info point in prossimità dei cassonetti. Qui i residenti potranno ricevere: bio-pattumiere gratuite, materiale informativo sul corretto smaltimento, sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’umido.

Per garantire un’informazione capillare, saranno inoltre distribuite locandine informative all’interno dei portoni degli edifici coinvolti.

L’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada commenta: “Con il piano strategico della raccolta differenziata 2025, stiamo ponendo le basi per una città sempre più pulita, sostenibile e all’avanguardia nella gestione ambientale. Questo progetto non riguarda solo i rifiuti, ma rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro territorio e le future generazioni. Con l’impegno di tutti, possiamo trasformare Napoli in un modello di sostenibilità urbana. Differenziare non è solo un obbligo, è una scelta di civiltà”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews