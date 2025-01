I funerali di Patrizio, morto in fabbrica per le esalazioni di ammoniaca. Rabbia e dolore

276 Visite

Grande partecipazione e commozione questa mattina a Secondigliano dove presso la chiesa Cristo Re si sono svolti i funerali di Patrizio Spasiano, il giovane operaio di 19 anni morto a Gricignano d’Aversa, in fabbrica, mentre lavorava, per esalazioni di ammoniaca. Centinaia di persone si sono ritrovate sotto casa del 19enne e hanno accompagnato il feretro in chiesa gridando “Giustizia per Patrizio”. Tra i presenti il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui gli amici di Patrizio hanno chiesto di innalzare un quadro recante la foto del giovane. “Ho seguito dal primo momento questa tragedia, mi sono stretto al dolore dei genitori e continuerò a battermi perché la famiglia abbia giustizia e non cali il silenzio su una morte ingiusta. Patrizio era un ragazzo semplice e senza grilli per la testa. Aveva scelto una vita retta, fatta di lavoro. Incarnava per i suoi coetanei quella speranza di un futuro migliore, quei principi che difendiamo e che vorremmo appartenessero a tanti giovani che invece scelgono strade diverse













