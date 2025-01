Spagna, trenta persone precipitano dalla seggiovia di Astun: feriti gravissimi. 80 sospesi nel vuoto

Come ha indicato il direttore generale delle emergenze del Governo dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, l’incidente è avvenuto a causa di un guasto alla carrucola della seggiovia, che ha provocato la rottura del cavo che tratteneva una delle sedute . La stazione sciistica è stata chiusa e diversi ospedali della zona sono stati attivati per accogliere i feriti. Lo riportano i media spagnoli.

Protezione Civile, vigili del fuoco e team di psicologi. Il direttore generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, Miguel Ãüngel Clavero, ha riferito a Rtve che, per il momento, almeno tre persone sono state portate in ospedale: una in prognosi riservata con una frattura e due in condizioni

gravi, di cui una con probabile necessità di un intervento urgente. Rispetto alla dinamica dell’accaduto, Clavero ha spiegato che «a quanto risulta, c’è stato un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia. Questo ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della seggiovia».