Francesco De Martino è un nuovo giocatore della Friends Arzano Futsal

La Friends Arzano Futsal è lieta di annunciare l’ingaggio di Francesco De Martino, pivot classe 1994, nato a Massa di Somma, che da oggi entra a far parte della nostra famiglia.

De Martino vanta un’esperienza consolidata nel futsal, con tre stagioni disputate in Serie D tra il 2021 e il 2024 con la Newsportingcenter, e una prima parte del campionato 2024/25 in Serie C1 con il Futsal Vesuvio. Un giocatore forte fisicamente e tecnicamente dotato, pronto a mettersi in gioco e a dare il suo contributo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del club.

Le parole di De Martino sul suo arrivo ad Arzano: “Il motivo per cui sposo il progetto Arzano è che, in primis, stimo molto il direttore Giorgio Ruta. Appena ha saputo che volevo tornare in campo, mi ha chiesto subito di vestire questi colori, e io ho accettato con grande entusiasmo. Giorgio mi cercava da due anni, ma non avevamo mai avuto l’opportunità di lavorare insieme. Da oggi, finalmente, possiamo farlo. So che questa è una società che punta a vincere, e sono pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi della squadra.”

Il direttore generale Giorgio Ruta ha commentato così l’arrivo di Francesco De Martino: “Conosco Francesco da quattro anni e ho sempre desiderato averlo nella mia squadra. Quest’anno si è concretizzata questa opportunità, e non ho esitato a portarlo ad Arzano. È un pivot forte fisicamente, molto bravo tecnicamente, con un’importante esperienza in Serie D e una prima parte di campionato in C1. Voglio inoltre ringraziare il Futsal Vesuvio, che ha agevolato la trattativa con grande disponibilità e professionalità, permettendoci di chiudere rapidamente l’accordo. Sono convinto che Francesco saprà dare un apporto importante alla squadra e mettersi in mostra in questa categoria”.













