Marano, furto in villa a San Rocco: banditi via con oro e argento. Analogo colpo anche in un’altra zona, poi un incendio in via Iorace

797 Visite

Serata da dimenticare nella periferia di Marano. Secondo quanto denunciato da alcuni cittadini, sarebbero stati consumati due furti tra via San Rocco e via Benedetto Croce. In via San Rocco i ladri hanno fatto irruzione in una villa, portando via oro e argento. Danni da quantificare. Anche la casa sarebbe stata danneggiata. Nelle ore precedenti, i banditi, ormai scatenati su tutto il territorio, avrebbero compiuto razzie anche in un appartamento di via Croce. In via Iorace, invece, è stato segnalato un incendio ma si attendono conferme ufficiali. Le rassicurazioni delle autorità, sul fronte furti e rapine, ormai fanno solo sorridere gli abitanti di queste zone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews