Atalanta-Napoli, Conte punta sul duo Neres-Politano

186 Visite

C’è grande attesa nel vedere di fronte due delle migliori realtà del campionato italiano, che si stanno sfidando da qualche mese per la vetta del torneo e che si affrontano per consacrare le loro ambizioni Scudetto. In palio ci sono tre punti fondamentali per continuare la corsa in testa alla classifica, ma da parte del Napoli di Conte c’è voglia di riscattare il pesantissimo 3-0 subito nella gara d’andata dalla Dea. Il Napoli, che sta facendo i conti con la partenza di Kvaratskhelia e ha l’urgenza di tornare sul mercato per mettere a posto la rosa, è reduce dal successo col Verona mentre l’Atalanta viene dai pareggi contro Juventus e Udinese: la Serie A inizia ad entrare sempre di più nel vivo e queste due squadre saranno, senza dubbio, tra le protagoniste.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews