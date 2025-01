Camera, la Giunta annulla un seggio al M5S: uno in più a Forza Italia

80 Visite

Andrea Gentile, di Forza Italia, prenderà il posto di Elisa Scutellà, del Movimento 5 stelle, tra i banchi di Montecitorio. La decisione arriva dalla Giunta per le elezioni della Camera dopo una lunga Camera di consiglio e annunciata dal presidente Federico Fornaro. Il quale accoglie il ricorso del forzista e propone all’assemblea l’avvicendamento, ma era nell’aria da tempo. Almeno da quando il riconteggio dei voti della 23esima circoscrizione Calabria, di Cosenza, richiesto da Gentile all’indomani delle elezioni del 25 settembre 2022, lo vede prevalere su Anna Laura Orrico, che in un primo momento aveva staccato di poco meno di mille voti l’azzurro nel collegio uninominale. Il M5S non ci sta. La prima a parlare è la diretta interessata. Affiancata dal presidente Giuseppe Conte, dalla stessa Orrico e da altri delegati pentastellati. Scutellà va fuori di sé:

Camera, un seggio in più a Forza Italia, il M5 in tilt

“Oggi, per l’ennesima volta, la maggioranza con la forza dei numeri ha sacrificato quello che è il principio di democrazia. Un seggio conquistato in Calabria, in una terra difficile, dal Movimento 5 Stelle viene sottratto da Forza Italia. Questa è l’umiliazione della democrazia”, dice ai cronisti di fronte a Montecitorio. “Noi abbiamo chiesto il riconteggio dei voti validi – aggiunge la deputata ‘decaduta’ -. Che è sempre stato portato avanti dalla Camera: questa è la prima volta che viene negato l’ampliamento dell’istruttoria, quindi l’apertura delle schede valide”. In particolare, spiega Carmela Auriemma, “nel riconteggio, sono stati resi validi voti che in base alle regole per le elezioni 2022 erano nulli, e in conseguenza di un’incredibile anomalia: un numero spropositato di schede bianche poi rivelatesi votate”.

Giuseppe Conte piagnucola: “una grandissima ingiustizia, ma non per il Movimento 5 stelle, per la democrazia, nel rispetto del voto dei cittadini calabresi”. M la questione è più complessa democratici”. I legali di Gentile mettono le cose in chiaro. “Estrema soddisfazione per un importante risultato che riafferma i valori di giustizia e di libertà del nostro Paese. E in particolare del popolo calabrese – scrivono in una nota -. La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, all’esito di una lunga e articolata seduta e a seguito di una complessa e delicata istruttoria, ha accolto integralmente le nostre ragioni; confermando la piena fondatezza del ricorso proposto. Una decisione che ripristina la democrazia nel collegio uninominale n. 2 di Cosenza. Che già dopo le ultime elezioni politiche tributò un significativo risultato elettorale al candidato Andrea Gentile di Forza Italia e dell’intera coalizione di centrodestra”.

I grillini la buttano in caciara….. “è un furto…”

Insomma, i regolamenti vengono prima delle singole rimostranze. Ma pure davanti all’evidenza dei fatti e di una decisione importante come quella della Giunta delle Elezioni, i Cinque Stelle la buttano in caciara. Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s a Montecitorio, ospite del salottino rosso di Tagadà, è esplosa: “Oggi alla Camera si sta compiendo un furto di democrazia. La maggioranza di centrodestra sta sottraendo al M5S un seggio democraticamente conquistato alle elezioni. Questo è il senso delle istituzioni del centrodestra”.













