GDF NAPOLI: LOTTA AL CONTRABBANDO. SEQUESTRATE OLTRE 50 CHILI DI SIGARETTE IN “ZONA ROSSA” E ARRESTATO IL RESPONSABILE.

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei controlli nei pressi della “Zona Rossa” di Piazza Garibaldi, disposta di recente dal Prefetto di Napoli – Dr. Michele di Bari, hanno sequestrato oltre 50 Kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e arrestato in flagranza il detentore.

In particolare i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno individuato il predetto mentre trasportava al seguito, con fare sospetto, alcuni cartoni senza etichette, risultati contenere, all’atto del controllo, sigarette “cheap white”, ovvero non vendibili sul territorio italiano nè all’interno dell’Unione Europea, in quanto non rispondenti agli standard di sicurezza comunitari. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire ulteriore disponibilità di “bionde” in capo al soggetto, di origine palestinese e residente in Belgio, tratto in arresto.













