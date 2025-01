Calcio, Benevento “bannato” dalla FIFA per tre sessioni di mercato

248 Visite

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sul Benevento Calcio. La FIFA ha infatti inserito il club sannita nella “Registration Ban List”, vietando di fatto ogni operazione di mercato per le prossime tre sessioni. Una notizia che getta un’ombra sulla squadra di Vigorito, attualmente seconda in classifica nel girone C di Serie C.

Tutto ruota intorno al trasferimento di Krzysztof Kubica dal Gornik Zabrze nel 2022. Il contenzioso è nato da una disputa con l’agente del giocatore, che avrebbe richiesto il pagamento di una commissione non versata. La FIFA ha dato ragione all’agente, condannando il Benevento a versare circa 35mila euro.

Una mazzata per le ambizioni del club, che dovrà rinunciare a rinforzare la rosa almeno fino all’estate del 2026. Tuttavia, i legali del Benevento sono già al lavoro per risolvere la questione e ridurre i tempi della sanzione. Il pagamento della somma dovuta è imminente e si spera di poter tornare operativi sul mercato il prima possibile.

La situazione attuale vede il Benevento in una posizione di forza in campionato, ma questa decisione della FIFA rischia di compromettere i piani futuri della società. La squadra di Auteri, pur potendo contare su una rosa competitiva, potrebbe risentire della mancanza di rinforzi in caso di infortuni o partenze improvvise.

