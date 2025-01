TikTok in difficoltà: la Cina valuta la vendita a Musk per salvarla dal bando negli USA

117 Visite

Un’operazione a sorpresa potrebbe sconvolgere il mondo dei social media.

Secondo indiscrezioni di Bloomberg News, il governo cinese starebbe seriamente considerando di cedere le attività statunitensi di TikTok a Elon Musk, per evitare l’imminente divieto imposto dagli Stati Uniti. La decisione della Corte Suprema americana, attesa per il 19 gennaio, sembra infatti destinata a confermare la legge che costringe la società madre ByteDance a disfarsi della popolare app.

L’ipotesi di un accordo tra Pechino e il miliardario americano non è così peregrina come potrebbe sembrare. Musk, noto per le sue posizioni controverse e il suo legame con il presidente eletto Trump, ha già espresso la sua contrarietà al bando di TikTok. Inoltre, la sua nuova società di intelligenza artificiale, xAI, potrebbe trarre enormi benefici dall’accesso ai dati generati dalla piattaforma.

La cessione a Musk rappresenterebbe per il governo cinese un piano B per salvare un’azienda che ha portato miliardi di dollari nelle casse del Paese. Tuttavia, questa soluzione non è priva di rischi. Pechino preferirebbe mantenere il controllo su TikTok, ma le pressioni statunitensi sono sempre più forti.

Al momento, però, non è chiaro se la società madre di TikTok – ByteDance – sia stata informata di queste trattative e se siano già stati avviati dei colloqui con Musk. Certo è che il futuro della popolare app è appeso a un filo e questa mossa a sorpresa potrebbe ridefinire completamente il panorama dei social media

