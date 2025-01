Al via la Finalissima del Contest “Tutti sul Palco – Casa Sanremo Live Box 2025” all’Auditorium Porta Parco di Bagnoli

Il prossimo 18 gennaio 2025, alle ore 20:00, l’Auditorium Porta Parco di Bagnoli sarà il palcoscenico della Finalissima del Contest Canoro “Tutti sul Palco – Casa Sanremo Live Box 2025”, una straordinaria serata di musica organizzata dall’Associazione Culturale Noi per Napoli. L’evento, in partnership con Casa Sanremo Live Box, si avvale della direzione artistica dei Maestri Olga De Maio, soprano, e Luca Lupoli, tenore, con la collaborazione del cantautore partenopeo M° Carlo Ferrini che sarà anche il presentatore della serata!

La manifestazione gode del Patrocinio Morale della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, del Comune di Napoli e dell’Ente Commissariale Straordinario Governativo di Bagnoli, e si svolge grazie al supporto organizzativo del Dott. Bruno Bonfiglio e di Vittoria Ferrini.

Una serata dedicata alla musica e alla solidarietà

Sul palco si esibiranno circa trenta artisti, tra cantanti, musicisti, gruppi e band, selezionati in una lunga serie di casting, audizioni e semifinali, svoltesi da ottobre 2024. I partecipanti, provenienti da tutta Italia, si contenderanno l’accesso all’ambito palcoscenico del Palafiori di Sanremo, in occasione della settimana del 75° Festival della Canzone Italiana, all’interno di Casa Sanremo Live Box.

Ad eleggere i migliori sarà una giuria d’eccellenza, composta da esperti e personalità del panorama musicale e culturale:

M° Olga De Maio, soprano, direttore artistico e Presidente di Giuria;

Dott. Ermanno Corsi, decano dei giornalisti campani;

M° Luca Lupoli, tenore e musicologo;

M° Paolo Audino, cantautore e autore di artisti come Celentano, Mina, Minghi e Bocelli;

Dott.ssa Maria Cuono, giornalista e scrittrice;

Dott.ssa Teresa Mori, musicologa e critico teatrale;

M° Paolo Rescigno, pianista e compositore;

M° Gianni Panachìa, direttore d’orchestra e compositore;

M° Antonello Rondi, interprete della canzone classica napoletana;

M° Maurizio Ponzo, musicista e chitarrista per Pino Daniele.

La serata non sarà solo un omaggio alla musica, ma avrà anche un importante scopo benefico: raccogliere fondi destinati alle mense per i senzatetto di Napoli, come quelle della Caritàs, Sant’Egidio e della Comunità Francescana.

Ospiti e ringraziamenti

Arricchiranno l’evento le performance del Gruppo Culturale Danzando nel Tempo, diretto dai Maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo, e la sfilata delle modelle della stilista internazionale Patrizia Lieto.

Un ringraziamento speciale va al Consorzio Gruppo Eventi, nella persona del Presidente Vincenzo Russolillo, per il sostegno e l'opportunità concessa a tanti talenti giovani e non di mettersi in luce

Laboratori Silvana

Eden Dolci

Beauty Boutique eco cosmetics

Natural Research

Eden Banqueting

sponsor tecnici :

Patrizia Lieto

Neronensis

Studio 52

Alleria pizzeria e ristorante

Double People (profumi)

Circuito Vacanze

Neapolis

Media Partners :

Radio Ciak

Radio free station web

Radio Boris

Italia Felix tv

Spazio Demo the magazine

Arte’s tv

Vulcano Film

Radio Amore Messina

Roma

Canale 9

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un viaggio nel mondo della musica, un evento che unisce arte, passione e solidarietà, con lo sguardo rivolto verso il prestigioso traguardo di Sanremo.

