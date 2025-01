Yohanes Chiappinelli alla Napoli City Half Marathon per tentare il record italiano

150 Visite

Una mezza maratona che sa di storia, la Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio si prepara a trasformarsi in una gara epocale. La gara, velocissima, si snoda su percorso ufficiale di 21,097km misurato e certificato e che si fregia della Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL. Le premesse sono già stellari, l’evento racchiude in sé un primato unico, detenendo i record italiani di mezza maratona sia al maschile, grazie al 59’26” di Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) fatto segnare nel 2022, che femminile, eguagliato dall’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08’27” nell’ultima edizione.

Velocità

Record non solo per i grandi atleti professionisti, ma anche tanti primati personali degli amatori, i tanti runner della domenica. Un’analisi dei dati dell’ultima edizione sui finisher (4.600) ha permesso di rilevare che il 30% dei runner ha tagliato il traguardo facendo segnare un nuovo personal best, un dato che corrobora la già assodata velocità del percorso e che permette, a ragione, di dichiarare Napoli City Half Marathon capitale italiana della mezza maratona.

Yohanes Chiappinelli

L’ottica è quella di aumentare la risonanza di un evento cardine in vista delle celebrazioni di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Napoli Running sta quindi lavorando ad un cast stellare di elevato tasso tecnico internazionale. A cinquanta giorni dalla gara Napoli City Half Marathon cala l’asso con il nome dell’azzurro Yohanes “Yoghi” Chiappinelli (CS Carabinieri Sez. Atl.), neoprimatista italiano di maratona che verrà sulle velocissime strade di Napoli per provare a fare il nuovo record italiano di mezza maratona.

Una carriera da atleta di mezzofondo iniziata presto, con a segno un’ampia collezione di medaglie nei 3000s ai Campionati Europei under20 2015 e under23 2017, più volte record allievi dei 3000s, persino capace di strappare a Francesco Panetta il primato nazionale nei 3000s nel 2016, quando ha conquistato il quinto posto ai Mondiali under20. Il salto di qualità a livello assoluto nel 2018 con il bronzo agli Europei di Berlino nei 3000s.

Dal 2021 Chiappinelli ha iniziato a muovere i passi sulla strada, maturando esperienza su mezza e maratona. Durante l’ultimo autunno ha corso due volte a Valencia. In ottobre la mezza maratona corsa in 1h00:50” crono molto vicino al suo primato personale e poi l’1 dicembre la grande impresa sulla distanza di maratona sempre a Valencia. Quella domani ha strappato a Yeman Crippa, che lo deteneva con 2h06:06, il primato maschile italiano di maratona fermando il cronometro sul 2h05:24.

Con questa zampata Chiappinelli è diventato il più veloce maratoneta italiano di tutti tempi, il primo a scendere sotto il muro delle 2h06’, un risultato che certamente apre le porte ad onori e sogni ancora più grandi.

Yoghi Chiappinelli, atleta del Tuscany Camp e allenato da Giuseppe Giambrone, in queste settimane si sta allenando sugli altipiani in Etiopia. E’ voluto tornare laggiù oltre che per allenarsi anche per scoprire il proprio passato e le proprie origini. Un passato fatto di povertà, di nonni che diventano genitori quando questi muoiono e lo lasciano solo, di orfanotrofio e poi dell’adozione a sette anni da parte della famiglia Chiappinelli, marito e moglie professori universitari a Siena dove è vissuto e cresciuto anche con la passione della musica e del clarinetto, il suo strumento preferito.

Il percorso: fascino e storia

Bellezza, fascino, arte, storia e cultura sono alla base del riconoscimento del centro cittadino come Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1995. Tutto da vivere il percorso di gara che mette insieme anche le caratteristiche salienti di alto livello tecnico e velocità a cui si aggiungono le condizioni metereologiche ottimali (~10°C).

Partenza da viale J.F. Kennedy per poi affacciarsi sul Golfo di Napoli, un fascino che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo, costeggiando la Villa Comunale e ammirando l’Isolotto di Megaride che accoglie il Castel dell’Ovo. Dopo il giro di boa, posto dopo le due torri Aragonesi, su via Marina si prosegue per imboccare Corso Umberto I che verrà percorso in andata e in ritorno, in direzione di Piazza Municipio. Dalla Galleria della Vittoria si prosegue in Piazza Vittoria sfilando lungo la Villa Comunale e la stazione zoologica Anton Dohrn da dove gli atleti potranno iniziare la cavalcata verso il traguardo in viale Kennedy. VIDEO PRESENTAZIONE PERCORSO QUI

Le gare

Prima partenza sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, è tempo di personal best con la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara, CLICCA QUI. Fino al 19 febbraio 2025 è attiva la quota combinata di € 150.00 con Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025.













