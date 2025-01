Marano e Giugliano, inchiesta rifiuti e rischio scioglimento dei municipi. Ecco tutte le novità

365 Visite

Facciamo un po’ d’ordine e chiarezza dopo i tanti fatti avvenuti negli ultimi giorni e le diverse situazioni e rumors ormai al centro del dibattito pubblico.

Inchiesta rifiuti Marano-Giugliano: il gip di Napoli nord – come anticipato ieri per primo dal nostro portale – ha sciolto il nodo sulle misure cautelari richieste dai pm Di Mauro e Sirignano e nessuno si è visto notificare provvedimenti di custodia cautelare. Né il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi né tanto meno l’ex sindaco Antonio Poziello, il quale nelle scorse settimane si era dimesso dalla carica di consigliere.

Due misure alternative sono state invece applicate per Domenico Abbatiello, dipendente del Comune di Marano (ex sorvegliante settore igiene urbana), che ha rimediato la sospensione dai pubblici uffici. Per Luigi Grimaldi, ex assessore del comune di Giugliano e oggi consigliere comunale a Napoli, il divieto di dimora nel capoluogo partenopeo.

La Procura Napoli nord ha già formalizzato il ricorso contro le decisioni del gip per gli indagati che erano stati destinatari, prima della decisione del gip, della richiesta di domiciliari. Sarà dunque il Riesame, tra qualche settimana, a pronunciarsi nuovamente su quelle richieste. Nell’elenco della Procura – come indagati – figurano, oltre al sindaco di Giugliano e all’ex primo cittadino della terza città della Campania, anche i dipendenti Abbatiello e Vittorio Iorio, entrambi in forza al Comune di Marano. Per gli ultimi due furono chiesti gli arresti domiciliari ma, come scritto, il gip ha ritenuto che fossero cessate le esigenze cautelari. L’inchiesta fa riferimento a fatti e circostanze avvenute tra il 2018 e il 2021. Restano indagati, a piede libero, anche l’ex sindaco di Marano Rodolfo Visconti e l’ex vicesindaco Paolo D’Alterio.

Capitolo 2.

Rischio commissioni d’accesso per alcuni comuni dell’area nord. Come evidenziato a più riprese nei mesi scorsi, l’iter per l’invio di una commissione d’accesso agli atti è ormai in dirittura d’arrivo per il Comune di Marano. Per Giugliano, invece, sono ancora in corso alcune valutazioni in sede prefettizia.













