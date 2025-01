Benzinaio ammazzato a Ponticelli, aveva denunciato il suo aguzzino

104 Visite

Aveva precedenti di polizia ma attualmente non partecipava ad attività camorristiche e lavorava gestendo una pompa di benzina Enrico Capozzi, 36enne parente dei Sarno di Ponticelli, ucciso ieri sera nel Parco Merola nel corso di un agguato organizzato secondo gli investigatori dal clan De Micco. Questa pista, non l’unica comunque, è stata subito imboccata dagli investigatori della Squadra mobile della questura accorsi sul luogo dell’omicidio e all’Ospedale del Mare, invaso da un centinaio di persone, tra parenti e amici, in uno stato di fortissima tensione ma senza che siano stati aggrediti medici né con danni alle strutture.













