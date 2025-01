Da Mugnano ai tour con le grandi star: il percorso del ballerino Antonio Spinelli

523 Visite

Antonio Spinelli, classe 1999, è un ballerino nato a Napoli con una carriera straordinaria in tutto il mondo.

Antonio ha iniziato la sua carriera internazionale nel 2021 ballando nel video di ED SHEERAN “2STEPS” per poi prendere parte nel 2022 al Motomami World tour di ROSALIA, tour mondiale durato fino al 2023 e che ha toccato l’Europa, l’America e il Sud America. Durante il tour ha avuto la possibilità di esibirsi non solo nei palchi più importanti di tutto il mondo come il Radio City Music Hall di New York e O2 Arena di Londra ma anche nei festival più amati come COACHELLA (primo italiano nella storia), Primavera Sound, Lollapalooza in Europa e Sud America. Inoltre con la cantante da record spagnola ha avuto modo di esibirsi a vari Awards come i Latin Grammys e Los40 in Spagna.

A Ottobre del 2023 si esibisce con BAD BUNNY durante il Saturday Night Live a New York.

Nel 2024 tra le varie esperienze troviamo l’esibizione ai BRIT AWARDS con DUA LIPA, il festival di SANREMO con Marco Mengoni, il Music video di DUA LIPA “Illusion” e la seconda presenza al Coachella Festival del 2024 con l’artista da record messicano PESO PLUMA.

Il 25 Dicembre 2024 Antonio ha battuto qualsiasi record, diventando il primo ballerino italiano della storia ad esibirsi con BEYONCE durante la partita di football NFL in diretta mondiale su NETFLIX (21 milioni di spettatori in USA)

Antonio è molto amato anche nel mondo della moda. Vanta collaborazioni con brand del calibro di Dsquared2, The Ordinary, AW Lab ed è stato vestito da Maison di alta moda come Ferragamo, MM6 Margiela, GCDS, Roberto Cavalli, Missoni e molti altri.

Molti i giornali che hanno parlato di lui tramite interviste ed editoriali come: VOGUE ITALIA, ROLLING STONE, MAN IN TOWN, NSS MAGAZINE, OUTPUMP.













